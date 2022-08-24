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Чаплине – наш біль сьогодні: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чаплине – наш біль сьогодні: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців на День Незалежності
фото: Офіс президента

Президент повідомив про 22 загиблих після ракетного удару на Дніпропетровщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Президент України запевнив, що у нас буде 32-й наш День Незалежності, і 33-й, і всі наступні.

Він також пригадав, що Україна щодня ставатиме тільки міцнішою і це розуміють всі у світі.

Публікуємо повний текст звернення президента:

Дорогі українці!

Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності України. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі – від Радбезу ООН до всіх столиць без винятку.

Тому не відступаємо з нашого шляху, боремося, дякуємо всім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність – таку ж єдність, як сьогодні, як щодня протягом цих півроку. І жодному ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе.

Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок.

Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться в нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги! Вона буде!

Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги.

Вічна слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!

Слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації!

Слава вам всім!

Слава Україні!

Раніше повідомллося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

Теги: ООН Володимир Зеленський війна в Україні

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