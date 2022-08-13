Головна Країна Політика
search button user button menu button

Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні
Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні
фото: Amnesty International

Звіт Amnesty International викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі

Після скандального звіту, який звинувачує українських військових у тому, що вони створюють небезпеку для мирного населення своєю бойовою тактикою, правозахисна організація Amnesty International хоче переглянути своє дослідження. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Згідно із заявою організації, незалежні експерти ретельно вивчать цей процес.

Нещодавно організація опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі.

Водночас Amnesty підкреслила, що «такі порушення жодним чином не виправдовують неспровокований напад Росії, в результаті якого загинули та були поранені незліченна кількість цивільних осіб».

Деталі процесу аудиту має визначити правління Amnesty наступного тижня після того, як різні національні організації матимуть можливість надати свій висновок, включаючи українське відділення, голова якого Оксана Покальчук пішла у відставку на знак протесту після публікації звіту.

Днями співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України.

Як повідомлялось, в опублікованій 4 серпня доповіді правозахисної організації Amnesty International йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. 

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом  Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму. 

Читайте також: 

Теги: Amnesty International скандал війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організація осоромилася, використавши інформацію від бранців окупантів 
Скандал із Amnesty International: філія в Фінляндії розповіла про болісні наслідки 
Вчора, 19:12
Вестберг був членом організації більш як 60 років   
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
10 серпня, 18:28
Генеральний секретар Amnesty Агнес Калламар кинулася захищати свою організацію, заявивши, що її маніпулятивний звіт критикують… тролі
Моральна короткозорість. Що відбувається з Amnesty International? Війна і право
9 серпня, 17:40

Політика

Зеленський заявив, що нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії
Зеленський заявив, що нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії
Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні
Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні
Зеленський у зверненні розповів про особливу мішень для ЗСУ (відео)
Зеленський у зверненні розповів про особливу мішень для ЗСУ (відео)
Рада планує визнати Росію ядерним терористом
Рада планує визнати Росію ядерним терористом
Чому рашисти гальмують «референдуми»? Розвідка назвала причини
Чому рашисти гальмують «референдуми»? Розвідка назвала причини
Коли Україна отримає словацькі літаки: роз’яснення міністра оборони
Коли Україна отримає словацькі літаки: роз’яснення міністра оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
80K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
48K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
24K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
23K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
21K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту