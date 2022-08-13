Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні

Звіт Amnesty International викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі

Після скандального звіту, який звинувачує українських військових у тому, що вони створюють небезпеку для мирного населення своєю бойовою тактикою, правозахисна організація Amnesty International хоче переглянути своє дослідження. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Згідно із заявою організації, незалежні експерти ретельно вивчать цей процес.

Нещодавно організація опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі.

Водночас Amnesty підкреслила, що «такі порушення жодним чином не виправдовують неспровокований напад Росії, в результаті якого загинули та були поранені незліченна кількість цивільних осіб».

Деталі процесу аудиту має визначити правління Amnesty наступного тижня після того, як різні національні організації матимуть можливість надати свій висновок, включаючи українське відділення, голова якого Оксана Покальчук пішла у відставку на знак протесту після публікації звіту.

Днями співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України.

Як повідомлялось, в опублікованій 4 серпня доповіді правозахисної організації Amnesty International йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях.

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму.