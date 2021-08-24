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    Прем'єр-міністр Швеції запросив Зеленського відвідати країну

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    Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції - Прем'єр-міністр Швеції запросив Зеленського відвідати країну
    Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції
    Фото: Офіс президента

    Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ

    Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном Президент України Володимир Зеленський подякував йому за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Зі свого боку Стефан Льовен зазначив, що проведення саміту цієї ініціативи є потужним сигналом щодо необхідності деокупації Криму як назовні, так і для українського суспільства.

    Зеленський висловив щиру подяку шведській стороні за сприяння в організації експозиції важливих для української державності цінностей – оригіналу Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року та гетьманської булави, які наразі перебувають у Софії Київській.

    Глава держави обговорив з прем'єр-міністром Швеції подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС та перспективи співпраці у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

    Окремою темою для предметного діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту «Північний потік – 2».

    Сторони також обговорили напружену ситуацію на кордонах Білорусі із сусідніми країнами через зростання потоку нелегальних мігрантів та російські навчання «Захід-2021», що погіршують безпекову ситуацію в регіоні.

    Президент України поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі та подякував шведській стороні за проекти, що реалізуються по лінії оборонних відомств, зокрема у сфері розмінування.

    Крім того, Володимир Зеленський під час обговорення можливостей наповнення двосторонніх відносин конкретними проектами запропонував шведській стороні взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні.

    Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ.

    Стефан Льовен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію.

    Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

    Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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    Теги: Володимир Зеленський президент час
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    Прем'єр-міністр Швеції запросив Зеленського відвідати країну