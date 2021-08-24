Прем'єр-міністр Швеції запросив Зеленського відвідати країну
Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ
Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном Президент України Володимир Зеленський подякував йому за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зі свого боку Стефан Льовен зазначив, що проведення саміту цієї ініціативи є потужним сигналом щодо необхідності деокупації Криму як назовні, так і для українського суспільства.
Зеленський висловив щиру подяку шведській стороні за сприяння в організації експозиції важливих для української державності цінностей – оригіналу Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року та гетьманської булави, які наразі перебувають у Софії Київській.
Глава держави обговорив з прем'єр-міністром Швеції подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС та перспективи співпраці у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.
Окремою темою для предметного діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту «Північний потік – 2».
Сторони також обговорили напружену ситуацію на кордонах Білорусі із сусідніми країнами через зростання потоку нелегальних мігрантів та російські навчання «Захід-2021», що погіршують безпекову ситуацію в регіоні.
Президент України поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі та подякував шведській стороні за проекти, що реалізуються по лінії оборонних відомств, зокрема у сфері розмінування.
Крім того, Володимир Зеленський під час обговорення можливостей наповнення двосторонніх відносин конкретними проектами запропонував шведській стороні взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні.
Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ.
Стефан Льовен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію.
Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.
Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
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