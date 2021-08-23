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    Підприємець із РФ заробив мільйони на Кримській платформі: деталі скандалу

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    На &laquo;фішки&raquo; Кримської платформи піде майже 7 млн грн - Підприємець із РФ заробив мільйони на Кримській платформі: деталі скандалу

    На «фішки» Кримської платформи піде майже 7 млн грн

    Фото: Кримська платформа/Facebook

    ФОП Малахов розробив креативну кампанії та концепцію установчого саміту Кримської платформи

    З’явилися нові подробиці про підприємця Ігоря Михайловича Малахова, якому державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» без тендеру віддало 6,79 млн грн на розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції установчого саміту Кримської платформи.

    Ігор Малахов. Фото з Facebook Дзиндзі
    Ігор Малахов. Фото з Facebook Дзиндзі

    «Ігор Малахов, через ФОП якого у Зеленського відмили майже 7 млн грн, як виявилося, прямо пов’язаний з одіозним політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Після остаточного провалу проекту Саакашвілі-український політик, який фінансував Курченко, Гайдай заприятелював з Михайлом Подоляком і таким чином почав заробляти з Офісу президента. Ігор Малахов, який приїхав з Росії у 2014 році, з Сергієм Гайдаєм володіли спільно ТОВкою, яка нині закрита (фірма називалася «Творче об’єднання «Малахов.Ком» – «Главком»). Тепер Малахова за кілька місяців надули, як «кульку Шарія», зробивши йому сторінку у Вікіпедії та імідж «режисера-документаліста», – написав у Facebook журналіст і блогер Андрій Дзиндзя.

    Скріншот з Facebook Дзиндзі

    Скріншот з Facebook Дзиндзі

    Як повідомляв «Главком», у кошторисі витрат найдорожче затягнули: створення мультимедійної галереї «Символи Криму» (950,8 тис. грн) і мультимедійного кубу «Наше серце з Кримом» (849,6 тис. грн).

    Крім цього, підприємець виготовить 30 роликів «Крим – минуле» загальною вартістю 896,5 тис. грн, 20 роликів «Крим – майбутнє» – 412 тис. грн, 10 роликів «Крим – сьогодення» – 237 тис. грн, 8 роликів «Крим – діти» – 176,6 тис. грн.

    Також по пів мільйона гривень вартуватимуть музичний анімаційний кліп «Крим» і створення інтерактивного порталу «Листи в Крим».

    Дані з ProZorro
    Дані з ProZorro

    Додамо, 23 серпня у Києві розпочався довгоочікуваний саміт Кримської платформи. До столиці України прибули лідери та представники понад 40 країн.

    Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

    Саміт складається з чотирьох тематичних панелей. Серед них:

    • про невизнання спроби анексії Криму,
    • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
    • про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
    • про відновлення прав кримськотатарського народу.

    Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

    Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

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    Теги: Крим кримські татари ProZorro
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    Підприємець із РФ заробив мільйони на Кримській платформі: деталі скандалу