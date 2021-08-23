Росіяни почали шантажувати Ердогана, який підтримав «Кримську платформу»

Росія натякає Ердогану, що він сам собі риє яму, підтримуючи суверенітет України

Так званий віцепрем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов висловив невдоволення тим, що Туреччина підтримала «Кримську платформу». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мурадов назвав неблагородною позицію Анкари, яка підтримує «американо-київську провокацію» і привів «російську мудрість», натякаючи, що Туреччина риє собі яму.

«Подібна політика не враховує непростих для Туреччини сторінок нашої спільної історії, яку не варто знову спокушати. Проводити політику територіальних зазіхань в міжнародних справах це, як свідчить російська мудрість, все одно, що рити яму іншому, не думаючи, що сам в неї потрапиш», – сказав Мурадов.

Він нагадав президенту Туреччини, як кілька років тому саме керівництво Росії допомогло йому врятуватися від державного перевороту.

Нагадаємо, 22 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала і надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Туреччину на установчому саміті представить міністр закордонних справ.

Також Ердоган додав, що позиція Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною і активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, саміт «Кримська платформа» пройде в Києві 23 серпня. Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

Читайте також: