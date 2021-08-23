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    Європейські лідери побоялись їхати на «Кримську платформу»? Зеленський пояснив причину

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    Зеленський висловив думку щодо того, чому деякі лідери країн не беруть участь у саміті - Європейські лідери побоялись їхати на «Кримську платформу»? Зеленський пояснив причину
    Зеленський висловив думку щодо того, чому деякі лідери країн не беруть участь у саміті
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський пояснив відмову Заходу брати участь у «Кримській платформі» боязню Росії

    Президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у «Кримській платформі» тим, що вони нібито бояться Росію. Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі «Україна».

    За словами президента, багато лідерів країн Заходу співчувають Україні і підтримують її, але при цьому бояться Росію. На його думку, саме через цей «страх» вони відмовилися бути присутніми на форумі і відправили замість себе представників окремих відомств і міністерств.

    «На «Кримську платформу», ви ж розумієте, що всіх цих лідерів ми покликали. Тому бояться, бояться Росію. І це правда, Європа боїться Росію. Це потрібно визнати, і це нормально», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, саміт «Кримська платформа» пройде в Києві 23 серпня. Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

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    Теги: саміт Європа Володимир Зеленський Україна
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    Європейські лідери побоялись їхати на «Кримську платформу»? Зеленський пояснив причину