На «фішки» Кримської платформи піде майже 7 млн грн: чим дивуватимуть високих гостей

Державна театрально-видовищна агенція розіграла майже 7 млн грн без тендера

На мультимедійну галерею витратили 950 тис. грн, а на ролики про півострів – 1,5 млн грн

Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 13 серпня підписало договір із підприємцем Ігорем Михайловичем Малаховим на розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції установчого саміту Кримської платформи загальною вартістю 6,79 млн грн. Про повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Закупівлю послуг провели без тендера, посилаючись на зміни до закону про публічні закупівлі, проголосовані пропрезидентською більшістю (до 24 серпня 2021 року замовники, визначені Кабміном, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів із відзначення 30-ї річниці незалежності України за переговорною процедурою).

У кошторисі витрат найдорожче затягнули: створення мультимедійної галереї «Символи Криму» (950,8 тис. грн) і мультимедійного кубу «Наше серце з Кримом» (849,6 тис. грн).

Дані з ProZorro

Крім цього, підприємець виготовить 30 роликів «Крим – минуле» загальною вартістю 896,5 тис. грн, 20 роликів «Крим – майбутнє» – 412 тис. грн, 10 роликів «Крим – сьогодення» – 237 тис. грн, 8 роликів «Крим – діти» – 176,6 тис. грн.

Також по пів мільйона гривень вартуватимуть музичний анімаційний кліп «Крим» і створення інтерактивного порталу «Листи в Крим».

Як відомо, саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 року, спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму.

Нагадаємо, Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту Кримської платформи, щоб змусити їх відмовитись від цього заходу.

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