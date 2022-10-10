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Президент анонсував телефонну розмову з Байденом

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент анонсував телефонну розмову з Байденом
Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом
фото з відкритих джерел

Також глава держави сьогодні провів зустріч з послом США Бріджит Брінк

Президент України Володимир Зеленський збирається провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом на тлі сьогоднішніх масованих ракетних ударів росіян по Україні. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

«Заплановані зараз у мене розмови з прем'єр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів, завтра – прем'єр-міністр Італії», – сказав він.

Зеленський розповів, що сьогодні говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президетом Франції Еммануелем Макроном, еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, президентом Польщі Андеєм Дудою, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Також глава держави провів зустріч з послом США Бріджит Брінк.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: влада міністр окупанти росія росіяни

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