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Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Відповідно до чинного законодавства воєнний стан і загальна мобілізація в Україні діють до 31 жовтня 2026 року
фото: Офіс президента

Строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжиться на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкти №16183 та №16182.

Наразі тексти законопроєктів про затвердження указів президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» на офіційному сайті Ради не оприлюднені.

Відповідно до чинного законодавства воєнний стан і загальна мобілізація в Україні діють до 31 жовтня 2026 року. Передбачається, що їх продовжать ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Це буде 21 рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.

Згодом 24 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідні законопроєкти.

Теги: Володимир Зеленський війна мобілізація воєнний стан

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