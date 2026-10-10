Трамп подякував Путіну за постачання російського дизеля

Дональд Трамп заявив, що США потрібне російське пальне

Президент США Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Відповідаючи на запитання про критику Володимира Зеленського, який назвав рішення слабким кроком, глава Білого дому наголосив, що світ потребує пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та відео спілкування Трампа з журналістами.

Трамп пояснив домовленість потребою в дизелі

Американський президент позитивно оцінив домовленість із Москвою. За його словами, постачання пального має допомогти забезпечити потреби США та інших країн. Трамп наголосив, що йдеться про значні обсяги дизеля.

«Гадаю, ви чули про угоду щодо нафти з Росією. Це дуже велика угода. Величезні обсяги нафти надходять до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну», – сказав Трамп журналістам.

Він додав, що Сполучені Штати раді отримати дизельне пальне, оскільки воно потрібне країні.

За заявою Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизеля. Ще 500 тис. тонн, за його словами, надійдуть у листопаді, а згодом – додатковий мільйон тонн. Президент США також заявив про можливість постачання ще трьох мільйонів тонн упродовж короткого часу. Ці обсяги, як пояснив Трамп, залежатимуть від стану російських нафтопереробних заводів.

Американський лідер пов’язав домовленість із прагненням знизити ціни на пальне. Водночас рішення викликало критику через можливі додаткові доходи Росії під час повномасштабної війни проти України.

Як Трамп відреагував на критику Зеленського

Журналісти запитали американського президента про оцінку Зеленського, який назвав домовленість із Росією слабким рішенням. Спочатку Трамп перепитав, хто саме зробив таку заяву. Коли йому уточнили, що йдеться про українського президента, він коротко відповів: «Окей».

Згодом представники преси знову повернулися до цієї теми, зазначивши, що Зеленський вважає угоду з Москвою кроком, який може затягнути війну.

У відповідь Трамп наголосив на потребі у пальному та інтересах американського ринку.

«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», – заявив президент США.

Докладно відповідати на зауваження Зеленського про можливі наслідки домовленості для України та перебігу війни Трамп не став.

Чому домовленість викликала суперечку

Заява Трампа пролунала на тлі дискусії про вплив війни на енергетичний ринок. Американський президент пов’язував зростання цін на дизель із перебоями в постачанні та ударами по російських нафтопереробних заводах. Раніше він закликав Україну припинити атаки на російські підприємства, що виробляють пальне.

Для Києва продаж російських нафтопродуктів за кордон – це питання не лише вартості пального. Доходи від експорту енергоресурсів можуть поповнювати російський бюджет, з якого фінансується війна проти України. Саме цим Зеленський пояснював свою незгоду з рішенням Вашингтона.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп закликав Зеленського зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи свою позицію ситуацією на світовому паливному ринку.