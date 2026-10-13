Чи буде долар по 50 грн через три місяці: відповідь НБУ

У жовтні доллар вже перетнув психологічну межу в 45 грн

Нацбанк не прогнозує конкретного курсу валют, а зосереджується на поверненні інфляції до цільового рівня 5%

Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський прокоментував можливість зростання долара до 50 грн і заявив, що «курс у космос не літає». Про це він повідомив у коментарі каналу Новини.LIVE, пише «Главком».

За словами Лепушинського, головним завданням регулятора є повернення інфляції до рівня 5% і подальше утримання її поблизу цього показника.

«З усієї практики, яку Національний банк проводив на валютному ринку, можемо точно сказати, що курс у космос не літає», – зазначив заступник голови НБУ.

Нацбанк не називає конкретних значень, до яких може зрости або знизитися долар у визначений термін. Натомість регулятор зосереджується на досягненні інфляційної цілі та підтриманні цінової стабільності.

Інфляційна ціль НБУ становить 5%. Її досягнення має допомогти зберігати купівельну спроможність гривні та створювати передбачуваніші умови для населення й бізнесу.

Варто нагадати, що Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,0564 грн за $1. Це новий історичний максимум і вперше офіційна вартість американської валюти перевищила позначку у 45 грн.