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Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Далі документи мають підписати голова Верховної Ради та президент України
фото: telegram.me/yzheleznyak

Воєнний стан та мобілізація діятимуть ще 90 днів – до 31 жовтня 2026 року

Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком».

За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.

Рада вдвадцяте продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію фото 1

Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб, тобто до 31 жовтня 2026 року.

Це вже двадцяте рішення чинного скликання Верховної Ради про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше цього дня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти №15402 та №15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Документи датовані 13 липня 2026 року.

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Теги: Верховна Рада воєнний стан мобілізація

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