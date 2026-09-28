Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі
Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року
фото: Reuters

Українські військові контролюють окремі лісові масиви поблизу кордону на території країни-агресора

Українські військові досі утримують окремі позиції на території Курської області Росії. Зокрема, йдеться про район населеного пункту Новий Путь, де ЗСУ контролюють кілька лісових масивів. Про це командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин розповів в інтерв'ю BBC Україна, повідомляє «Главком».

За словами Волошина, українські підрозділи також контролюють район населеного пункту Політотдельський та лісовий масив поблизу нього. «Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є», – зазначив генерал.

Волошин розповів, що близько року тому російські війська активніше намагалися вибити українських військових із цих позицій. За його словами, росіяни залучили значну кількість особового складу, однак зрештою відмовилися від цієї задачі.

Позиції ЗСУ на території Курської області Росії
Позиції ЗСУ на території Курської області Росії
Інфографіка BBC

«Росіяни були агресивніші і хотіли ці позиції вибити. Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі», – сказав командувач.

Водночас українські військові також не продовжували просування на цій ділянці. Волошин пояснив це наявністю інших проблем і завдань, які потребують ресурсів.

За його словами, російські війська нині намагаються створити поблизу українського кордону так звану буферну зону та шукають слабкі місця в обороні. Водночас основною ціллю російських військ генерал назвав місто Суми.

«Росіяни тут пробують створити "буферну зону", шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їх ціль, звісно, це місто Суми», – заявив Волошин.

Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року. Згодом основні бойові дії перемістилися на територію Сумської області, однак, за словами Волошина, окремі українські позиції на території РФ досі зберігаються.

Читайте також:

Теги: ЗСУ росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексію Кривову назавжди 35 років
Понад рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Кривова
Вчора, 09:00
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
НПЗ на Кубані у вогні, Харків і Київ під ударом: головне за ніч 26 вересня
26 вересня, 05:50
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Росіяни прориваються до Добропілля: що задумали окупанти
20 вересня, 12:32
Проходження огляду не означає автоматичного зарахування до військової служби
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
20 вересня, 01:39
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати значну кількість птахів
Окупанти атакували птахоферму на Одещині: спалахнула пожежа
15 вересня, 14:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 345 танків
Втрати ворога станом на 15 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
15 вересня, 06:45
У межах кілометрової смуги вздовж кордону встановлюються додаткові правила перебування та пересування
Україна запровадила особливий режим у зоні біля кордону з РФ та Білоруссю
10 вересня, 17:34
Путін прокоментував паливну кризу, яка охопила російські регіони
Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину
3 вересня, 16:18
Близько 02:36 2 вересня патруль прикордонного сектору Тудора почув звук, схожий на проліт ракети
У Молдові після вибуху знайдено уламки металу і пластику
2 вересня, 12:57

Події в Україні

ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей
ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей
Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ
Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ
РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі
ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі
Азербайджан відреагував на загибель свого громадянина під час атаки РФ на Київ
Азербайджан відреагував на загибель свого громадянина під час атаки РФ на Київ
РФ вдарила по офісу «Опендатаботу» у Дніпрі: чи працюватимуть сервіси
РФ вдарила по офісу «Опендатаботу» у Дніпрі: чи працюватимуть сервіси

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua