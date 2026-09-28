ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі

Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року

Українські військові контролюють окремі лісові масиви поблизу кордону на території країни-агресора

Українські військові досі утримують окремі позиції на території Курської області Росії. Зокрема, йдеться про район населеного пункту Новий Путь, де ЗСУ контролюють кілька лісових масивів. Про це командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин розповів в інтерв'ю BBC Україна, повідомляє «Главком».

За словами Волошина, українські підрозділи також контролюють район населеного пункту Політотдельський та лісовий масив поблизу нього. «Так, це невеликі окремі ділянки на Курщині, але вони досі є», – зазначив генерал.

Волошин розповів, що близько року тому російські війська активніше намагалися вибити українських військових із цих позицій. За його словами, росіяни залучили значну кількість особового складу, однак зрештою відмовилися від цієї задачі.

Позиції ЗСУ на території Курської області Росії Інфографіка BBC

«Росіяни були агресивніші і хотіли ці позиції вибити. Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі», – сказав командувач.

Водночас українські військові також не продовжували просування на цій ділянці. Волошин пояснив це наявністю інших проблем і завдань, які потребують ресурсів.

За його словами, російські війська нині намагаються створити поблизу українського кордону так звану буферну зону та шукають слабкі місця в обороні. Водночас основною ціллю російських військ генерал назвав місто Суми.

«Росіяни тут пробують створити "буферну зону", шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їх ціль, звісно, це місто Суми», – заявив Волошин.

Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року. Згодом основні бойові дії перемістилися на територію Сумської області, однак, за словами Волошина, окремі українські позиції на території РФ досі зберігаються.