Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Продовжено строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб
Сьогодні, 24 липня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15401 та №15402. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.
Верховна Рада отримала підписані президентом закони. Вони продовжують строк дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації з 2 серпня 2026 року на 90 діб. Тобто до 31 жовтня 2026 року.
Це вже двадцяте рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.
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