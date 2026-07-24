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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Президент підписав два укази
фото: Офіс президента

Продовжено строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб

Сьогодні, 24 липня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15401 та №15402. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Верховна Рада отримала підписані президентом закони. Вони продовжують строк дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації з 2 серпня 2026 року на 90 діб. Тобто до 31 жовтня 2026 року.

Це вже двадцяте рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.

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Теги: воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

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