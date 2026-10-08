В Росії уражено унікальний станкобудівний завод і дата-центр «Яндекса»

Після атаки повідомляють про масштабний збій у «Яндекса»

У місті Сасово Рязанської області Росії уражено станкобудівний завод «Саста», який виробляє високоточне металообробне обладнання, зокрема для підприємств військово-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За даними каналу, на території підприємства виникла пожежа. Про детальний характер і масштаби пошкоджень виробничих потужностей інформації поки немає. Російська влада на момент підготовки матеріалу про наслідки атаки на «Састу» не повідомляла.

Сасово розташоване приблизно за 550 км від найближчої ділянки державного кордону України по прямій. Для порівняння, Рязанський НПЗ, який неодноразово атакували, лежить приблизно за 354 км від українського кордону. Саме місто розташоване в Рязанській області, приблизно за 180 км на південний схід від Рязані.

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Чим особливий завод «Саста»

За описом самого підприємства, «Саста» – один із найбільших діючих верстатобудівних заводів Росії, який зберіг повний цикл виробництва металообробного обладнання. Завод має власний конструкторський центр, що понад 50 років розробляє нові моделі, ливарне виробництво з випробувальною лабораторією, заготівельний цех і механообробку. Парк обладнання налічує понад 200 одиниць, серед яких, за словами заводу, є й унікальні. За даними розкриття інформації компанії, виробничі площі перевищують 75 тис. кв. м, а виробничий процес охоплює шість технологічних переділів – від проєктування та власного лиття до механічної обробки, складання і випробування готових верстатів.

Підприємство випускає обладнання не лише серійно, а й за індивідуальними технічними завданнями. Його продукцію об'єднують у сім основних груп:

п'ятиосьові обробні центри;

токарні обробні центри;

фрезерні обробні центри;

важкі токарні верстати;

токарні обробні центри з прохідними супортами;

трубонарізні верстати;

спеціалізоване обладнання за індивідуальним технічним завданням.

Окремий напрям – п'ятиосьові обробні центри. Влітку 2024 року на заводі зібрали модель НТ700-5Х, розроблену власним конструкторським бюро. Такий верстат об'єднує можливості токарного та фрезерного обладнання й дає змогу виконувати токарні, розточувальні й фрезерні операції та свердління за один установ. Перший верстат цієї моделі готували до передачі замовнику з авіабудівної галузі. Після візиту на завод міністра промисловості і торгівлі РФ Антона Аліханова російське профільне міністерство повідомляло про плани запустити серійне виробництво такого центру у 2025 році для авіаційної та двигунобудівної галузей.

Раніше «Саста» також випустила важкий токарний обробний центр СА1800С120Ф4 для «Роскосмосу». Підприємство називало його унікальним російським верстатом. Він призначений для виготовлення деталей зі складнооброблюваних матеріалів. Для відповідної лінійки заявлені діаметри обробки від 1100 до 2000 мм і довжина обробки до 20 м.

Підприємство намагалися приховати на супутникових картах «Яндекса».

Обладнання використовують у ВПК

Значення «Састи» для російського ВПК полягає не у виробництві готового озброєння, а у забезпеченні виробничої бази. Високоточні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) потрібні для виготовлення складних металевих деталей і вузлів, зокрема для військової техніки. За даними Exilenova Plus, обладнання підприємства використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ.

Раніше завод постачав спеціальні верстати підприємствам корпорації «Тактичне ракетне озброєння» та «Роскосмосу». Український державний портал «Війна і санкції», за наявними даними, характеризує підприємство як виробника прецизійних токарних верстатів та обробних центрів із ЧПК, що виконує державне оборонне замовлення. Підприємство також співпрацює з авіаційною галуззю: у 2025 році, за даними компанії, на її майданчику представникам Об'єднаної авіабудівної корпорації демонстрували п'ятиосьові обробні центри, токарно-фрезерні комплекси та спеціальне обладнання.

На одному майданчику працює дата-центр «Яндекса»

Окрема особливість промислового майданчика в Сасові – дата-центр «Яндекса». «Яндекс ДЦ Сасово» працює за адресою: Рязанська область, Сасово, вул. Пушкіна, 21 – тією самою, що й завод «Саста». За даними російських регіональних джерел, дата-центр займає частину колишніх приміщень заводу.

Центр запустили у 2014 році, і тоді він був найбільшим у Росії: проєкт передбачав розміщення кількох десятків тисяч серверів. За словами голови адміністрації Сасова, з 2011 року «Яндекс» вклав у цей дата-центр понад 6 млрд руб., а у 2022 році планував витратити ще близько 700 млн руб. на реконструкцію. Заявлена енергетична потужність об'єкта – до 12 МВт, а 2024 року, за даними російського Ростехнагляду, ввели в експлуатацію електроустановки одного з кластерів потужністю 10 МВт. «Яндекс» називає Сасово одним зі своїх ключових дата-центрів і використовує його разом з іншими для обробки та зберігання даних, а також резервування інфраструктури.

Промисловий майданчик у Сасові поєднує виробничі потужності верстатобудівного підприємства, продукція якого використовується російською промисловістю та ВПК, і великий об'єкт серверної інфраструктури «Яндекса».

За повідомленням моніторингових каналів, на території зафіксовано масштабну пожежу.

Після атаки повідомляють про масштабний збій у «Яндекса». Зафіксовано порушення електроживлення, через що недоступним став широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud. Проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу.

«Саста» перебуває під санкціями

За даними Exilenova Plus, публічний санкційний профіль ПАТ «Саста» охоплює США, Канаду, Швейцарію, ЄС, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Японію. У санкційних профілях зазначена спеціалізація на виробництві високоточних металообробних верстатів і зв'язок з російським оборонним сектором.

Водночас юридичну структуру підприємства у 2026 році змінили. Загальні збори акціонерів 27 лютого ухвалили рішення про реорганізацію, ПАТ «Саста» припинило діяльність 25 червня шляхом перетворення, а за тією самою адресою зареєстровано ТОВ «Саста». Тому санкційний статус слід пов'язувати з конкретною юридичною особою, яка фігурує у відповідному санкційному переліку.

Нагадаємо, Рязанська область уже неодноразово ставала ціллю дронів. У ніч на 29 липня безпілотники атакували Рязань, де спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі та складі Wildberries. Губернатор області Павло Малков підтвердив атаку, але не назвав конкретних об'єктів. Рязанський НПЗ уже призупиняв роботу після попередніх ударів – про це повідомляв Reuters.