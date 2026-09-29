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Зеленський затвердив план далекобійних операцій на жовтень

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський затвердив план далекобійних операцій на жовтень
Зеленський анонсував посилення авіації
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Паралельно Україна домовляється з кількома країнами про нові авіаційні пакети для F-16

Президент України Володимир Зеленський затвердив проведення далекобійних операцій у жовтні. Відповідне рішення було ухвалено після детальної розмови з представниками Міністерства оборони та військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

«Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень», – повідомив Зеленський. Президент не розкрив подробиць майбутніх операцій та не уточнив, які засоби планується залучити для їх проведення.

Зеленський затвердив план далекобійних операцій на жовтень фото 1
фото: Володимир Зеленський

Ще одним питанням стало забезпечення українських винищувачів F-16 до кінця року. За словами Зеленського, вже визначено напрямки необхідних постачань. Київ також веде переговори з конкретними державами щодо нових авіаційних пакетів.

«Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення», – заявив президент.

Які саме країни готують нові пакети та що до них увійде, Зеленський не уточнив. Окремо під час наради розглянули створення системи протидії реактивним «шахедам». За словами президента, вже визначено перші прототипи, які потенційно можуть стати ефективною зброєю проти таких безпілотників.

«Третє: система протидії реактивним «шахедам». Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї», – наголосив глава держави.

Україна також працює над додатковими технологічними рішеннями для посилення захисту від російських повітряних атак та збільшення кількості ефективних перехоплювачів.

«Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Слава Україні!» – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Ігор Клименко повідомив, що частина українських бойових груп уже використовує нові перехоплювачі безпілотників на практиці. Разом із виробниками військові працюють над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва.

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Теги: росія Володимир Зеленський

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