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Президент назвав два варіанти дій для колаборантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент назвав два варіанти дій для колаборантів
Зеленський назвав два варіанти дій для колаборантів
фото: Офіс президента

Зеленський подякував співробітникам Національної поліції за швидке відновлення правопорядку на нещодавно звільнених територіях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які співпрацюють з окупантами, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в росію, або будуть засуджені в Україні.  Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що українські військові тримають позиції у Харківській області. У той же час росіяни відчутно панікують.

«Що ж, а ми попереджали - варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України», – сказав він.

Окрім цього, президент подякував співробітникам Національної поліції за швидке відновлення правопорядку на нещодавно звільнених територіях.

Зеленський також подякував працівникам Служби безпеки України.

«Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський створив військові адміністрації на окупованій Херсонщині і затвердив склад делегації на генасамблею ООН.

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Теги: військові втеча засуджені паспорт полон президент росія Володимир Зеленський

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