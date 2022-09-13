Президент повідомив, які країни мають стати гарантами безпеки України

В разі агресії з боку РФ гаранти безпеки будуть реагувати санкціями

Україна працює над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші країни вільного світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Ми працюємо над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому і двосторонньому рівні детально було визначено хто, як і коли повинен реагувати, якщо виникне якась загроза Україні», – підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що в разі агресії з боку РФ гаранти будуть реагувати санкціями, поставками зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою допомогою.

«Головне – чіткі і юридичні обов'язкові кроки, конкретні і своєчасні дії, зокрема, превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора», – підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що Україна вже побудувала разом з партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав, а тепер триває робота над тим, щоб найпотужніші держави, які вже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували Главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact).