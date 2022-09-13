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Зеленський провів чергове засідання Ставки: що вирішили

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський провів чергове засідання Ставки: що вирішили
Зеленський доручив забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях
фото: Офіс президента

На засіданні було розглянуто проєкт бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 13 вересня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.

Також були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від окупантів.

«У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук. Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває», – йдеться у повідомленні.

Також на засіданні було розглянуто проєкт бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік. Зеленський зазначив, що загальна сума оборонного бюджету попередньо становить понад 1 трлн гривень.

Нагадаємо, попереднє засідання ставки відбулося 10 вересня. Тоді учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.

Додамо, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти війна Володимир Зеленський

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