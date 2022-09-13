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Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях
На деокупованих територіях ЗСУ виявляють залишки окупаційних військ
фото: Офіс президента

У Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії

Українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

На половині звільнених територій ще тривають стабілізаційні заходи.

«Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває», – сказав він.

За словами гаранта, на деокупованих територіях виявляють залишки окупаційних військ та диверсійних груп, а також затримують колаборантів і повертають повну безпеку.

Разом з тим президент зауважив, що у Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців – за той період, що населені пункти перебували в окупації.

«Дуже важливо, що з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Наприклад, в Балаклії, в Граковому вже почалася видача пенсій відразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію», – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми.

Нагадаємо, Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 13 вересня. Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених від російських загарбників територіях.

Додамо, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: пенсіонери війна військові Україна президент

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