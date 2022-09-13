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Безпекові гарантії для України. Зеленський отримав пакет рекомендацій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Безпекові гарантії для України. Зеленський отримав пакет рекомендацій
Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року
Офіс президента

Крім основного договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені і двосторонні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Вони презентували Главі держави напрацьовані групою рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact). Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору», – зазначив Зеленський і попросив, щоб експертна група продовжила роботу й довела цей проект до кінця.

Президент зазначив, що вкрай важливо, щоб майбутній договір підписали лідери найпотужніших держав. Особливо ті, які продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією.

«Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи», – зазначив Єрмак.

Відомо, що крім основного, єдиного для всіх договору, між Україною та окремими державами-гарантами можуть бути укладені двосторонні договори, які мають врегулювати детальні аспекти відносин між країнами в питаннях безпекової підтримки.

Колишній генеральний секретар НАТО наголосив, що Київський безпековий договір суттєво відрізнятиметься від Будапештського меморандуму 1994 року.

«Йдеться не про зобов’язання утримуватися від якихось дій, а навпаки – надавати все те, що потрібно Україні для забезпечення свого захисту», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен наголосив на тому, що готовий презентувати напрацьовані рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України у провідних столицях світу.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що зараз війна РФ проти України вступила в нову фазу і у довгостроковій перспективі варто задуматися над гарантіями безпеки для України.

Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна безпека

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