В Україні стартували збори резервістів



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Збори триватимуть до 20 діб

Навчання закінчать до Різдва, 25 грудня, щоб військові встигли повернутися додому на святкування

У навчальних центрах Збройних Сил України 3 грудня розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збори триватимуть до 20 діб.

«Передбачається проведення бригадних тактичних навчань, тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях. Також у навчальних центрах проведено додаткові заходи щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військовозобов’язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки», — йдеться у повідомленні.

До навчань планують залучити курсантів військових вишів для виконання обов’язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів.

«Також уточнено формат використання мобілізаційного резерву для доукомплектування бойових бригад, відновлення навченості тих, чиї посади визначають боєздатність, а також для військових частин територіальної оборони», — додали у генштабі.

Там додали, що навчання закінчать до Різдва, 25 грудня, щоб військові встигли повернутися додому на святкування.