Президент увів Литвиненка до складу РНБО

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього голову СЗР Валерія Кондратюка

Президент Володимир Зеленський увів голову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка до складу Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ №318/2021 від 27 липня опублікований на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться у документі.

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього голову СЗР Валерія Кондратюка.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.