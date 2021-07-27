Зеленський пояснив причину звільнення Хомчака

«Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками», – заявив президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував своє рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, це рішення глави держави є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони та в секторі безпеки.

Зазначається, що Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на 100% виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії.

«Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками», – заявив президент.

Він наголосив на необхідності активізації роботи як у Міноборони, так і в ЗСУ. Глава держави закликав не розглядати ротації чи заміну керівників «як щось надзвичайне»

«Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що очікує, що на всіх рівнях у ЗСУ, Міноборони та структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, «яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України».

«Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні», – підсумував президент.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.