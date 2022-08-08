Президент відзначив майстерність українських зенітників

Військові збили чотири ракети, запущені загарбниками з Чорного моря

Зеленський зазначив, що найбільший внесок зараз роблять військові

Президент Володимир Зеленський подякував українським зенітникам за успішне знищення ракет російських окупантів. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський зазначив, що найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину.

«Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування «Центр» і повітряного командування «Південь» за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті «Калібри» – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і запустили ввечері», – подякував президент.

Глава держави уточнив, що наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети.

«І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!» – відзначив Зеленський.

Зазначимо, що одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», три – в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.