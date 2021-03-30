«Президента вводять в оману»: Тупицький прокоментував своє звільнення

Ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький: Я вважаю, що президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому

Тупицький планує оскаржувати указ глави держави про звільнення у Верховному суді

Відсторонений глава Конституційного суду Олександр Тупицький назвав указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення його суддею «незаконним» і «протиправним» та планує оскаржувати його у Верховному суді.

Про це Тупицький заявив в інтерв’ю Liga.net.

Також він наполягає, що указ нібито ще не набув чинності.

«Указ президента про скасування мого призначення на посаду судді КС на сьогоднішній день не набув чинності, оскільки в самому указі написано, що він вступає в силу з моменту його опублікування. А на сьогоднішній день в деяких джерелах, які встановлені законом, він не опублікований… Мого звільнення не відбулося, оскільки сам указ можна оцінювати як підставу для звільнення», – заявив Тупицький.

За його словами, законом визначено, що рішення про звільнення судді Конституційного суду ухвалює тільки КСУ на спеціальному пленарному засіданні. Тому, додає, він і вирішив скликати спеціальне засідання щодо розгляду питання про своє звільнення і звільнення судді Олександра Касмініна.

Тупицький також провів паралелі з директором НАБУ Артемом Ситником, наголосивши, що у них «однакова доля» в цьому питанні.

«Я вам наведу приклад Ситника. КСУ визнав указ президента неконституційним. Разом з тим це не стало підставою для звільнення Ситника. Ситник не звільнений, тому що він має бути звільнений за певною процедурою і підставами. А чим ми відрізняємося?» – сказав він.

Тупицький зазначив, що Зеленського вводять в оману і у нього немає можливості розібратися у всьому, що відбувається.

«Я вважаю, що президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися. А щодо того, хто за цим стоїть: якби у мене були докази, я міг би про це говорити», – зазначив Тупицький.

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

Як повідомлялося, Тупицький проігнорував засідання суду в його справі.