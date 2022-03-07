В ЄС найближчими днями обговорять заявку України на вступ

«Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними» – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що найближчими днями обговорять заявку України щодо членства в Європейському союзі. Про це він написав у своєму Twitter.

«Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство», – написав Мішель.

Нагадаємо, що країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися,

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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