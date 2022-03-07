Полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців

Цього російського окупанта підстрелили свої ж

Російські загарбники вбивають і цивільних українців, і, навіть, інших військових РФ

Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої...

У перший же день війни колона полоненого окупанта отримала наказ оточити Харків.

«Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали», – розповів полонений.

Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці.

Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги.

І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.

«Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога!», – наголошує СБУ.