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    Полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців

    Цього російського окупанта підстрелили свої ж - Полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців
    Цього російського окупанта підстрелили свої ж

    Російські загарбники вбивають і цивільних українців, і, навіть, інших військових РФ

    Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої...

    У перший же день війни колона полоненого окупанта отримала наказ оточити Харків.

    «Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали», – розповів полонений.

    Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці.

    Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги.

    І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.

    «Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога!», – наголошує СБУ.

    Теги: Харків Росія СБУ армія
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    Полонений окупант розповів, що армія РФ має вказівку розстрілювати цивільних українців