Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях: головні ризики

Показовий приклад ігнорування норм міжнародного права – примус отримати парспорти країни-терористки

Найактивніше росіяни роздають паспорти на півдні України – на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Користуючись вразливим становищем громадян України, ворог схиляє їх до оформлення громадянства РФ за спрощеною процедурою. Українські паспорти у людей вилучають. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Навіщо РФ роздає паспорти українцям?

Кремль намагається посилити свої майбутні переговорні позиції та легітимізувати подальшу збройну агресію проти України необхідністю «захисту російських громадян».

Під приводом оформлення громадянства росіяни збирають персональні дані українців та формують «електоральну базу» для проведення псевдореферендумів за кримським чи донбаським сценарієм.

Кремль використовує населення окупованих територій в якості ресурсу для поповнення лав армії та колонізації малозаселених та депресивних регіонів РФ. Непропорційно велике представництво в російських збройних силах вихідців з національних окраїн та депортація українців вглиб РФ свідчить про бажання путінського режиму змінити етнічний склад Росії шляхом збільшення частки слов’янського населення.

Що порушує РФ, здійснюючи примусову паспортизацію?

Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції 1907 року, прямо забороняє змушувати населення окупованих територій присягати на вірність окупанту. Йдеться як про військову присягу, так і переведення до іншого громадянства.

Які ризики створює роздача російських паспортів на окупованих територіях?

паспортизація населення спрямована проти українського суверенітету і є підготовкою до анексії захоплених територій;

наявність паспорта громадянина РФ є підставою для мобілізації до лав російської армії та використання в якості «гарматного м’яса» у війні проти України (наочний приклад – жителі ОРДЛО, яких масово кидають у «котел війни»);

новоспечених «російських громадян» Кремль може під видом евакуації примусово переселити до Сибіру, Зауралля, Делекого Сходу та інших депресивних регіонів РФ;

видані за спрощеною процедурою паспорти не роблять мешканців окупованих територій повноправними громадянами РФ. Навіть зовнішній вигляд цих документів відрізняється від звичайних російських паспортів. Паспорти, видані на Херсонщині, так само не будуть визнаватися у світі, як і російські паспорти жителів Криму. Це на додачу до загальної токсичності громадянства РФ у сучасних умовах.

Як далеко просунулися росіяни?

Примусова паспортизація на окупованих територіях України розпочалася ще у 2014 році: федеральним законом усіх громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживали в Криму, було оголошено громадянами РФ.

У квітні 2019 року Владімір Путін видав указ про спрощену процедуру надання російського громадянства власникам «паспортів» «ДНР» та «ЛНР». У липні того ж року цей порядок було поширено на всіх жителів Донецької та Луганської областей, а у 2022-му – усіх новоокупованих територій.

Протягом трьох років в ОРДЛО було видано близько 700 тис. російських паспортів. Нині окупанти видають свої документи у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. Достовірної інформації про кількість «паспортизованого» населення немає, але відомо, що суттєвих успіхів окупантам досягти не вдалося. Щоб прискорити процес, росіяни провокують гуманітарну кризу на окупованих територіях, а потім єдиноразово видають 10 тис. рублів за оформлення паспорта. Крім того, штучно створюються умови для максимального ускладнення життя для осіб без «аусвайса».

Як на дії російських окупантів реагуватиме Україна?

Україна не визнає примусове автоматичне набуття жителями тимчасово окупованих територій громадянства РФ. Примусова паспортизація не є підставою для втрати громадянства України.

Україна не збирається карати громадян, які були змушені взяти російський паспорт. Адже розуміє, що в умовах окупації від цього залежить можливість отримувати медичну допомогу, зберегти майно, оформити пенсію та соціальні виплати. Відомі випадки, коли обмін паспорта є умовою отримання гуманітарної допомоги.

У той же час, посадовці, співробітники правоохоронних органів. судді та інші громадяни, які добровільно оформлять російське громадянство заради роботи в окупаційній адміністрації та інших форм співпраці з ворогом відповідатимуть за свої дії. Кримінальним кодексом України передбачено покарання за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Влада України рекомендує цивільному населенню виїжджати з окупованих територій. Варто пам’ятати, що окупація є тимчасовою, і українська армія звільнить захоплену ворогом територію.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні «влада» змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.

Як відомо, Європейський Союз засудив рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити порядок надання російського громадянства для всіх українців. В Євросоюзі не будуть визнавати такі документи.

Перед цим Путін підписав указ, який пропонує всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку.