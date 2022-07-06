Рашисти вигадали цинічний спосіб, як провести «паспортизацію» на Херсонщині

Більшість населення відмовляється приймати «руський мир»

Окупаційна влада на тимчасово захопленій території Херсонської області змушує родичів викрадених людей писати заяви на отримання російських паспортів в обмін на свободу. Про це написав керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

«Все це супроводжується потужною пропагандистською обробкою населення за допомогою ТБ, радіо, Telegram-каналів, друкованих видань. Перш за все, жертвами такого викриття та промивання мізків стали пенсіонери, для багатьох з яких сьогодні отримання цього кривавого паспорта та наступних «пенсій» від орків здається майже єдиним способом вижити», – зазначив Соболевський.

Зазначається, що при всьому цьому більшість населення відмовляється приймати нав'язаний «руський мир» примусово, і зберігає патріотичне ставлення, хоча умови їх життя жахливі, а особисті ризики сьогодні просто зашкалюють.

Крім того, окупанти посилюють ізоляцію області від України. Це стосується пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку та доступу до інформації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі. Згідно із указом Путіна, подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».