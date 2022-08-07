Рашисти вигадали черговий спосіб, як провести «паспортизацію» на Херсонщині

Окупанти вигадали «код регіону» для автомобільних номерів

Російські загарбники планують видавати власні автомобільні номери місцевим жителям на тимчасово окупованих територіях. А давати їх будуть лише людям з паспортами Російської Федерації. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Окупанти разом з колаборантами навіть придумали для окупованої території Херсонщини так званий «код регіону» – 184.

Також ОВА повідомляє про постійні випадки крадіжок автомобілів збоку загарбників. Нещодавно у одного з мобільних операторів на окупованій території Херсонської області було викрадено шість автомобілів. Росіяни продовжують практику мародерства і окрім автівок, також вивозять майно та викрадають людей.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада на тимчасово захопленій території Херсонської області змушує родичів викрадених людей писати заяви на отримання російських паспортів в обмін на свободу.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.