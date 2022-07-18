Примусова паспортизація з боку росіян: в уряді дали поради мешканцям окупованих територій

Виїхати з тимчасово окупованих територій виїхати важко, але можливо

Щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів, мешканцям тимчасово окупованих територій найкраще виїхати звідти. Про це віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, що робити українцям на тимчасово окупованих територіях, щоб уникнути примусової паспортизації, яку окупанти наразі значно прискорили.

За словами віце-прем'єра, з тимчасово окупованих територій виїхати важко, але можливо, й українцям це вдається.

«Сьогодні я брала участь у зустрічі людей з тимчасово окупованих територій. До прикладу Херсонська область - 1100 людей, які виїхали з Олешек, інших територій, саме з Херсону. Майже всі вони з дітками, за що я їм дуже дякую. Дякую тверезості батьків, які розуміють, що потрібно виїжджати»,– акцентувала Верещук.

Віце-прем’єр додала, що ті, хто виїхав з окупації, і кого вона сьогодні зустрічала на підконтрольній території країни, не могли стримати своїх почуттів.

«Вони виїхали й вони щасливі, кажуть, що цілували наших військових і землю, коли вирвалися з цього пекла. Треба знайти шлях додому. Я розумію, що там дім, але наразі там окупанти, там насильницька паспортизація, примушування до колаборантства, утиски вчителів, лікарів. Людей піддають насильству та тортурам. Якщо є можливість, то головне виїхати звідти», – підкреслила Верещук.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі. Подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

Додамо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.