МЗС позбавило нардепів дипломатичних паспортів, щоб вони не залишали Україну

Видавати дозволи на виїзд будуть індивідуально і лише тоді, коли це дійсно буде потрібно

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 депутатів Верховної Ради. Про це повідомляє «Українська правда»

Зазначається, що президента обурили поїздки депутатів до Європи під час війни, де він не побачив доцільності. Тому влада і ухвалила відповідне рішення.

Тепер Верховна Рада та Міністерство закордонних справ видаватимуть депутатам дозволи індивідуально лише тоді, коли це дійсно буде потрібно, наприклад, на робоче відрядження.

Нагадаємо, народних депутатів, які перебувають за кордоном, притягатимуть до відповідальності. Однак, є чіткий критерій визначення осіб, яких судитимуть саме за державну зраду. Передовсім, мова йде про співпрацю з країною-агресоркою.

Також повідомлялося, що близько десяти народних депутатів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон і досі не повернулися.

За словами очільника Верховної Ради, усі ці нардепи переважно з однієї політсили – «Опозиційної платформи – За життя», діяльність фракції якої нещодавно була призупинена.

Щодо того, чи може бути якесь покарання для таких народних депутатів, Стефанчук зазначив, що, на жаль, законодавство і Конституція не передбачають такого покарання.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.