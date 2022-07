Роздача російських паспортів українцям. ЄС виступив із заявою

Європейський Союз засудив рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити порядок надання російського громадянства для всіх українців. В Євросоюзі не будуть визнавати такі документи. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Російської Федерації для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії. ЄС не визнає ці паспорти», – зазначив він.

Боррель нагадав, що ЄС раніше засудив укази Путіна, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s