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    Політика

    Роздача російських паспортів українцям. ЄС виступив із заявою

    Путін спростив отримання російського громадянства українцями - Роздача російських паспортів українцям. ЄС виступив із заявою
    Путін спростив отримання російського громадянства українцями
    фото з відкритих джерел

    ЄС не визнаватиме паспорти, які Путін роздаватиме українцям

    Європейський Союз засудив рішення російського диктатора Володимира Путіна спростити порядок надання російського громадянства для всіх українців. В Євросоюзі не будуть визнавати такі документи. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

    «Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Російської Федерації для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії. ЄС не визнає ці паспорти», – зазначив він.

    Боррель нагадав, що ЄС раніше засудив укази Путіна, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

    Нагадаємо, Путін підписав указ, який пропонує всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку.

    Раніше Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі. Згідно із указом Путіна, подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

    Як відомо, рашисти вигадали цинічний спосіб, як провести «паспортизацію» на Херсонщині.

    Більшість населення відмовляється приймати «руський мир».

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    Теги: ЄС росія окупанти війна путін паспорт Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Роздача російських паспортів українцям. ЄС виступив із заявою