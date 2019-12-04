Пристайко озвучив червоні лінії України на «нормандському саміті»



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Принциповою позицією Києва є відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною «владою» окупованих територій

Україна наполягає, що переговори в «нормандському форматі», які відбудуться 9 грудня, у жодному разі не мають призвести до поступок за низкою напрямків.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у спілкуванні з журналістами Лондоні.

Він пояснив, що це рішення не є новим – так звані червоні лінії були встановлені деякий час тому. «Про ці червоні лінії президент вже казав і у нас нічого не помінялося», - додав міністр.

«Для нас червона лінія – зміни до Конституції. Також червоні лінії – те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети; кордон (на непідконтрольній зараз території Донбасу –ред) має бути українським; не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування, і так далі», - перерахував він.

Він також окремо підкреслив вимогу України щодо встановлення контрою України за українсько-російським кордоном у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

«Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль із ОБСЄ. Але все одно контроль за кордоном має бути», - підкреслив він.

Також міністр заявив, що принциповою позицією Києва є відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною «владою» окупованих територій.

«Це також одна з червоних ліній, про які, вже говорив президент Зеленський», - додав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

Джерело: Європейська правда