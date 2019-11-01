Пристайко: присутність добровольців біля Золотого не впливає на «нормандський» саміт



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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з добровольцями у Золотому

Глава МЗС вважає, що порозуміння з добровольцями, які зараз перебувають в районі Золотого, буде знайдено

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що присутність добровольців біля Золотого на Луганщині ніяк не впливає на «нормандський» саміт.

Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.

«Я не думаю, що добровольці якимось чином впливають на «нормандський» саміт. Ви бачите, що незважаючи на те, що люди прийшли і вони дійсно висловлюють свою позицію, зокрема політичну, вони так само турбуються про безпеку країни, як і влада і президент. Разом із тим, щодо безпосереднього впливу на процес відведення — цього не відбувається, ми цього не відчуваємо, наші Збройні сили відводять на визначену дистанцію. Я думаю, що порозуміння буде знайдено і з тими добровольцями, які зараз перебувають в районі Золотого. Це вже відбувається. Ну і в Петрівському — на наступній ділянці — також», — пояснив міністр.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

Станом на 31 жовтня у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

Штаб операції Об’єднаних сил у зв’язку із запровадженням в районі проведення операції режиму «жовтий» надав роз’яснення щодо порядку перетину блокпостів в районі проведення ООС журналістами та працівниками вітчизняних і закордонних ЗМІ.