Журналістам пояснили нові правила перетину блокпостів в зоні ООС
У разі виникнення проблем з перетином блокпостів журналістів просять зв’язуватися з представниками пресцентру штабу ООС
Штаб операції Об’єднаних сил у зв’язку із запровадженням в районі проведення операції режиму «Жовтий» надав роз’яснення щодо порядку перетину блокпостів в районі проведення ООС журналістами та працівниками вітчизняних і закордонних ЗМІ.
Про це 31 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, повідомляється наступне:
- Робота ЗМІ в районі проведення операції жодним чином не припиняється.
- Співробітники регіональних ЗМІ Донеччини та Луганщини перетинають блокпости, а також вільно переміщуються в межах цих областей на підставі журналістських посвідчень (при наявності паспорта з реєстрацією). Наявність прескарток для цього не потрібна, за виключенням роботи згаданих ЗМІ в районах виконання бойових завдань силами ООС.У цих випадках журналіст повинен мати прескарту встановленого зразка (із зазначенням П.І.Б, номера картки та терміну дії).
- Перетин блокпостів представниками інших (загальнонаціональних та іноземних ЗМІ)здійснюється за пред’явлення прескарти ООС встановленого зразка,(П.І.Б, номер прескарти, термін дії), а також документів, що підтверджують особу. Для водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення журналістів, наявність прескарти не обов’язкова. Підставою для пропуску таких осіб є паспорт громадянина України.
- У разі, якщо журналіст поки не має прескарти, але прямує автотранспортом до пресцентру Штабу операції до м. Краматорськ (Центр цивільно-військового співробітництва) з відповідною знімальною (технічною) апаратурою, для акредитації та отримання прескарти, контактна особа в пресцентрі підтвердить інформацію про акредитацію журналіста. З метою оперативного врегулювання подібних ситуацій та недопущення затримання на блокпості таких працівників ЗМІ відповідні служби, які здійснюють контроль перетину блокпостів, поінформовані у встановленому порядку.
«В усіх інших випадках, а також у разі виникнення позаштатних ситуацій та проблем з перетином блокпостів, просимо журналістів оперативно зв’язуватися з представниками пресцентру Штабу операції», - говориться у повідомленні.
Контактний телефон пресцентру ОКП ОС для акредитації (м.Краматорськ) (цілодобово) +38098 671 30 40. Контактний телефон пресцентру ОКП ОС (цілодобово) +38068 187 93 57.
Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.
У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.
В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».