Журналістам пояснили нові правила перетину блокпостів в зоні ООС



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У разі виникнення проблем з перетином блокпостів журналістів просять зв’язуватися з представниками пресцентру штабу ООС

Штаб операції Об’єднаних сил у зв’язку із запровадженням в районі проведення операції режиму «Жовтий» надав роз’яснення щодо порядку перетину блокпостів в районі проведення ООС журналістами та працівниками вітчизняних і закордонних ЗМІ.

Про це 31 жовтня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, повідомляється наступне:

Робота ЗМІ в районі проведення операції жодним чином не припиняється.

Співробітники регіональних ЗМІ Донеччини та Луганщини перетинають блокпости, а також вільно переміщуються в межах цих областей на підставі журналістських посвідчень (при наявності паспорта з реєстрацією). Наявність прескарток для цього не потрібна, за виключенням роботи згаданих ЗМІ в районах виконання бойових завдань силами ООС.У цих випадках журналіст повинен мати прескарту встановленого зразка (із зазначенням П.І.Б, номера картки та терміну дії).

Перетин блокпостів представниками інших (загальнонаціональних та іноземних ЗМІ)здійснюється за пред’явлення прескарти ООС встановленого зразка,(П.І.Б, номер прескарти, термін дії), а також документів, що підтверджують особу. Для водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення журналістів, наявність прескарти не обов’язкова. Підставою для пропуску таких осіб є паспорт громадянина України.

У разі, якщо журналіст поки не має прескарти, але прямує автотранспортом до пресцентру Штабу операції до м. Краматорськ (Центр цивільно-військового співробітництва) з відповідною знімальною (технічною) апаратурою, для акредитації та отримання прескарти, контактна особа в пресцентрі підтвердить інформацію про акредитацію журналіста. З метою оперативного врегулювання подібних ситуацій та недопущення затримання на блокпості таких працівників ЗМІ відповідні служби, які здійснюють контроль перетину блокпостів, поінформовані у встановленому порядку.

«В усіх інших випадках, а також у разі виникнення позаштатних ситуацій та проблем з перетином блокпостів, просимо журналістів оперативно зв’язуватися з представниками пресцентру Штабу операції», - говориться у повідомленні.

Контактний телефон пресцентру ОКП ОС для акредитації (м.Краматорськ) (цілодобово) +38098 671 30 40. Контактний телефон пресцентру ОКП ОС (цілодобово) +38068 187 93 57.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

