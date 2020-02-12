«Віцепрезидент» Єрмак. Перший брифінг голови Офісу президента у деталях

Андрій Єрмак дав зрозуміти, що його повноваження на новій посаді будуть широкими

«Найбільший пріоритетний напрямок роботи Офісу - припинення війни на Донбасі»

Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні провів перший брифінг для журналістів. Впало в око хвилювання нового керівника. Це можна пояснити відсутністю досвіду публічних виступів. Єрмак вів брифінг українською, хоча відчувалось, що вона не є робочою для нього: часто послуговувався російськими словами, а також вжив російський термін «губернатори» замість «голови облдержадміністрацій». Це відразу помітили у соцмережах, нагадавши новому голові Офісу президента, що в Україні немає губерній, відповідно нема і посад «губернаторів».

Окрім цього, вже з першого брифінгу Єрмак дав зрозуміти, що його повноваження на новій посаді будуть широкими. Вони, скоріше, пасували б віцепрезиденту, якщо б такий існував у системі влади. Очільник канцелярії глави держави планує і далі (досі він це робив у статусі помічника президента) опікуватися зовнішньою політикою. Нагадаємо, все це відбувається при живому главі МЗС Вадиму Пристайку! За якими посадовими інструкціями глава Офісу президента має займатись дипломатією, Єрмак не уточнював. Схоже, він наступає на ті ж граблі, які боляче вдарили його попередника. Нагадаємо, звільнений вчора Андрій Богдан намагався грішив, наприклад, тим, що вливав не лише на кадрову політику в канцелярії президента, а й далеко за її межами. За це на нього навіть подавали до суду. Екс-очільника Офісу також ловили і на спробах керувати антикорупційними органами.

Журналістів також здивувала відповідь на запитання щодо резонансного законопроєкту про дезінформацію, який ось-ось буде розглянутий Верховною Радою у першому читанні. Ідея Мінкульту регулювати медійний ринок обговорюється не перший місяць: активісти кажуть про наступ на свободу слову замість обіцяної боротьби з російською пропагандою. Новий очільник Офісу президента запевнив, що текст законопроєкту, до якого маса запитань і претензій, він… ще не читав.

«Главком» зібрав усі головні тези, з якими у новому статусі виступив Андрій Єрмак на першій зустрічі з журналістами. Перед тим, як розповідати про свої плани, Єрмак не забув про зробити жест ввічливості: похвалив свого попередника Андрія Богдана, назвавши його професійною людиною. При цьому зауважив: «без медіа влада не може стати кращою і ми мусимо це визнати». Нагадаємо, Богдан геть протилежної думки. Він запевняв, що команді президента журналісти для спілкування із суспільством не потрібні.

Завдання №1 – припинення війни

Найбільш пріоритетним напрямком роботи Офісу продовжуватиме бути припинення війни на Донбасі в інтересах народу України. Залишаю за собою увагу до зовнішньополітичних, зовнішніх напрямків. Україна є у топі світової уваги, ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити усе, щоби сьогодні той інтерес, який ми відчуваємо під час міжнародних візитів президента України давав конкретні результати.

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Україна має стати інвестиційною Меккою

Андрій Єрмак фактично повторив слова президента Володимира Зеленського, сказані під час зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі.

Будемо ще більш ефективно працювати на місцях з «губернаторами», команда яких уже сформована. Вони – це молоді, амбіційні, професійні люди, які мають конкретні завдання… Ще однією нашою метою є те, щоби Україна стала інвестиційною Меккою. Маємо конкретні кроки як це зробити. Сьогодні завдання отримали наші «губернатори», цим опікується уряд України, усі, хто залучений з роботи із покращення інвестиційного клімату, покращення інвестиційної атмосфери в Україні. Офіс повинен стати експертним офісом, у якому будуть сконцентровані найкращі кадри, які допоможуть президенту виконувати свої функції і досягати результатів в основних напрямках його діяльності.

Про вірогідність виборів на Донбасі

Я ще не розмовляв з паном Козаком (заступником керівника адміністрації президента РФ) після наших призначень. Незалежно від того, хто представлятиме РФ у Мінську або у Нормандському форматі, наші принципи залишаються незмінними. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори (на окупованій нині частині Донбасу), якщо в Україні присутні військові угруповання, якісь озброєні люди і кордон не перебуває під контролем уряду України. Так записано в нашому законодавстві. Вибори плануємо провести на 100% у відповідності до законів України… У нас є мрія, що після встановлення контролю над нашим кордоном, припинення війни, на Донбасі хочемо зробити сучасний економічний хаб. Можливо, завезти туди якісь нові технології, нові бізнеси… Було б логічно, щоби вибори були проведені на всій території України. Є умови, без виконання яких це неможливо. Ми готові виконати усі домовленості, які були досягнуті в Парижі. У нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоби наприкінці жовтня вибори відбулися на всій території України. Я би не став говорити про якісь компроміси (з окупантом – «Главком»). Так, компроміси, безумовно, можуть бути під час перемовин. Я готовий і буду це робити, говорити з усіма патріотичними, адекватними силами, розумними в цій країні, і в парламенті, і з суспільством. Немає нікого, з ким ми не готові говорити. Але це мають бути патріотичні сили.

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Про загрозу свободі слова

Проєкти законів (законопроєкти про дезінформацію) я ще не бачив. Але можу гарантувати і сказати від імені президента, що він є і буде гарантом свободи слова і вільних медіа. Тому ніякі закони, які обмежували б свободу слову в Україні, не будуть ухвалені… Президент сам пройшов шлях на ТБ, він дуже багато працював на телеканалах. Для нього це особиста справа. Безумовно, це особиста справа і для Офісу президента.

Михайло Глуховський, «Главком»

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