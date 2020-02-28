Україна не планує закривати кордони через коронавірус, - Пристайко



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Україна посилила перевірку на кордонах і що наразі немає хворих на території держави

Голова МЗС наголосив, що на кордоні значно посилено перевірку усіх громадян, які прибувають в Україну

Міністерство закордонних справ України не планує закривати кордони задля запобігання занесення нового типу коронавірусу COVID-19.

Про це в інтерв'ю для каналу «Україна 24» повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

«Ми в принципі не розглядаємо такий варіант, як і всі інші країни світу», - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи розглядається варіант закриття кордонів як міра недопущення коронавіруса в Україну.

Він також зазначив, що Україна посилила перевірку на кордонах і що наразі немає хворих на території України.

«Десятки тисяч людей вже перевірені нашими прикордонниками, нашими лікарями, і, як ви знаєте, поки що, слава Богу, на цей час, немає випадків на територіальній Україні», - додав Пристайко.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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