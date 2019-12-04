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    Політика

    Пристайко закликав посла Угорщини бути обережним у висловлюваннях після інтерв’ю «Главкому»

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    <p>Посол Угорщини Іштван Ійдярто</p> - Пристайко закликав посла Угорщини бути обережним у висловлюваннях після інтерв’ю «Главкому»

    Посол Угорщини Іштван Ійдярто

    Фото: Главком

    Пристайко не вважає виклик посла в МЗС і вручення йому ноти протесту від України надзвичайною подією

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що недавній виклик у МЗС посла Угорщини через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому» — це «нормальна практика», а дипломату потрібно бути акуратним у висловлюваннях.

    За словами міністра, він не вважає виклик посла в МЗС і вручення йому ноти протесту від України надзвичайною подією.

    «Виклик посла – нормальна практика. Я також був послом і мене багато разів викликали. Це звичайна реакція нашої країни, яка доводиться до іншої країни шляхом демаршу», - заявив міністр.

    Пристайко підкреслив, що послу потрібно бути акуратним у своїх висловлюваннях.

    «Нас дійсно не влаштовують ті слова, які були сказані і ми просимо, щоби посол, який представляє Угорщину, надалі зважував свої слова. Навіть такі дрібниці, як його фраза «українську мову важко вчити» мають значення», - сказав він.

    Міністр вважає, що «звичайній людині таке говорити дозволено, але офіційному представнику держави завжди треба бути обережним».

    Нагадаємо, послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому».

    Посла запросили до МЗС 2 грудня у зв’язку з інтерв’ю «Главкому» від 28 листопада. Йому вручили ноту протесту та провели бесіду.

    Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

    Як повідомлялося, 14 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

    До відома, американський аналітик Адріан Каратницький, що прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан разом з Путіним накручують Трампа проти України.

    Більше читайте: 

    Джерело: Європейська правда

    МЗС дипломатія міністр дипломатичний конфлікт Угорщина посол українська мова Україна Вадим Пристайко Іштван Ійдярто
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