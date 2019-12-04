Пристайко закликав посла Угорщини бути обережним у висловлюваннях після інтерв’ю «Главкому»



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Посол Угорщини Іштван Ійдярто Фото: Главком

Пристайко не вважає виклик посла в МЗС і вручення йому ноти протесту від України надзвичайною подією

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що недавній виклик у МЗС посла Угорщини через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому» — це «нормальна практика», а дипломату потрібно бути акуратним у висловлюваннях.

За словами міністра, він не вважає виклик посла в МЗС і вручення йому ноти протесту від України надзвичайною подією.

«Виклик посла – нормальна практика. Я також був послом і мене багато разів викликали. Це звичайна реакція нашої країни, яка доводиться до іншої країни шляхом демаршу», - заявив міністр.

Пристайко підкреслив, що послу потрібно бути акуратним у своїх висловлюваннях.

«Нас дійсно не влаштовують ті слова, які були сказані і ми просимо, щоби посол, який представляє Угорщину, надалі зважував свої слова. Навіть такі дрібниці, як його фраза «українську мову важко вчити» мають значення», - сказав він.

Міністр вважає, що «звичайній людині таке говорити дозволено, але офіційному представнику держави завжди треба бути обережним».

Нагадаємо, послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому».

Посла запросили до МЗС 2 грудня у зв’язку з інтерв’ю «Главкому» від 28 листопада. Йому вручили ноту протесту та провели бесіду.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

Як повідомлялося, 14 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, американський аналітик Адріан Каратницький, що прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан разом з Путіним накручують Трампа проти України.

Джерело: Європейська правда