Послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому»



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Посол Угорщини Іштван Ійдярто

Іштвана Ійдярта викликали в МЗС України

Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його висловлювання в інтерв’ю «Главкому» щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Так, посла запросили до МЗС 2 грудня у зв’язку з інтерв’ю «Главкому» від 28 листопада. Йому вручили ноту протесту та провели бесіду.

«В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України «Про освіту» не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

Як повідомлялося, 14 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, американський аналітик Адріан Каратницький, що прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан разом з Путіним накручують Трампа проти України.