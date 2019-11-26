Американський експерт назвав двох світових лідерів, які накручують Трампа проти України



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Путні і Орбан дезінформують Трампа, - американський аналітик

«Путін і Орбан працювали над тим, щоб викликати у Трампа негативне ставлення до України», - Каратницький

Сьогоднішні стосунки Банкової з Білим Домом, можливо, мають коріння з минулого. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький.

На думку американського аналітика, деякі українці зробили помилку, не зрозумівши, як уряд, сформований після Майдану, може співпрацювати з виборчим штабом Трампа, який тоді очолював радник Януковича Манафорт. «Наприклад, доки там був Манафорт, то українські дипломати утримувались від активних контактів. А коли він відійшов, то Україна почала намагатись налагодити стосунки з демократами і республіканцями рівномірно», - зазначає Каратницький.

Експерт наголошує, що у питанні контактів України «є певне нерозуміння з боку самого Трампа і з боку тих людей, які накручують його проти України». «Крім того ми бачимо, що його дезінформує Путін. The New York Times добре довела, що Путін і Орбан працювали над тим, щоб викликати у Трампа більш негативне ставлення до України», - стверджує американський аналітик.

Водночас, Каратницький запевняє, що наразі «відсутність повноцінних дипломатичних стосунків між Україною і США – це проблема перехідного, доволі хаотичного періоду». «Я знаю, що вже визначена кандидатура нового американського посла. Щодо того, чому Україна не призначила посла, я не так поінформований в цьому питанні. Але, звичайно, бажано було би це зробити», - підкреслює експерт.

Нагадаємо, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

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