Глава МЗС Угорщини звинуватив українську владу у чергах на кордонах



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Петер Сійярто не пояснив чому величезні черги зазвичай виникають саме на угорському боці перетину кордону

Угорський міністр заявив, що «Україна не готова відкривати нові прикордонні переходи»

На засіданні комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності очільник МЗС Петер Сійярто вирішив основну увагу приділити Закарпаттю. А саме проблемам, з якими стикається так звана угорськомовна меншина, що мешкає в Україні. Про це пише Мукачево.нет.

Міністр побідкався, що «тиск на угорську громаду Закарпаття з боку СБУ продовжує зростати», незважаючи на нову адміністрацію президента України.

Ще одним з питань стало блокування з боку угорської сторони зближення НАТО-Україна. Голова комітету Янош Бенцик, член скандальної партії Jobbik, наголосив на тому, що «вето має зберігатися до тих пір, поки не буде відчутного вирішення питання щодо закарпатських угорців».

Ще одне питання, яке підняв Бенцик, стосувалося, з його слів «нелюдських умов» та іноді великих черг на українсько-угорському кордоні.

З цього питання міністр закордонних справ Угорщини заявив, що МЗС наразі розробляє нову інноваційну ІТ-систему, яка б значно полегшила перетин кордону. Нововведення та шляхи впровадження незабаром будуть розглядатися угорським урядом.

У зв'язку з цим Сійярто заявив, що «Україна не готова відкривати нові прикордонні переходи». За словами угорського міністра закордонних справ, необхідно зробити так, аби перехід кордону можна було здійснювати через кожні 1,5-2 кілометри, що є звичайною практикою у Західній Європі.

На жаль, Сійярто не пояснив чому величезні черги зазвичай виникають саме на угорському боці перетину кордону.