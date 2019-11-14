«Українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові



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Угорський міністр вважає, що «українці взагалі не є партнерами» у питанні створення ОТГ з центром у Берегові

Угорський уряд «підтримує будь-яку ініціативу, яка б зміцнила представництво Угорщини на Закарпатті»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на засіданні комітету парламенту з питань національної єдності 14 листопада основну увагу приділив Закарпаттю.

Зокрема він зазначив, що уряд не збирається керувати закарпатськими угорцями з Будапешта, але підтримує виборчу коаліцію партій Kmksz-Umdsz та будь-яку ініціативу, яка б зміцнила представництво Угорщини на Закарпатті, пише Mukachevo.net.

Не оминув угорський міністр і питання децентралізації та створення ОТГ на Закарпатті. Сійярто зазначив, що дуже важливо для угорської громади створити відповідний район з центром у Берегові, але у цьому питанні «українці взагалі не є партнерами».

Він додав, що над цим питанням також активно працює спеціальний посланник ООН з питань меншин Фернан де Варенн, і це питання постійно стоїть на порядку денному.

Також глава МЗС Угорщини звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

Як відомо, Угорщина послідовно блокує зближення України із Північноатлантичним альянсом.