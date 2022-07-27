Призначення генпрокурора: США нагадали Україні про загрозу корупції

США продовжують уважно стежити за ситуацією з призначенням в Україні генпрокурора

«Війна Росії проти України є зовнішньою загрозою, але корупція є внутрішньою загрозою»

Україна має продовжувати боротьбу з корупцією, попри те, що вона мусить вести війну проти країни-агресора Росії. Про це сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання про звільнення та необхідність призначення нового генерального прокурора України.

Представник Держдепу підкреслив, що крім зовнішньої загрози, з якою Україна стикається з боку Росії, Україна, як і багато інших урядів у всьому світі, продовжує стикатися з іншою загрозою своєму довгостроковому успіху як суверенній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі, а саме – з корупцією.

«З корупцією треба боротися, навіть коли Україна захищається від агресивної війни Росії. Війна Росії проти України є зовнішньою загрозою, але корупція є внутрішньою загрозою. Загроза, яку представляє корупція, може роз'їдати демократію, суверенітет і свободи, які народ України так відчайдушно хоче зберегти», – заявив він.

Прайс зазначив, що США підтримують Україну, надаючи допомогу у забезпеченні безпеки, а також підтримуватимуть постійні зусилля в Україні щодо підвищення прозорості, зміцнення демократичних інститутів, незалежної антикорупційної інфраструктури та верховенства закону за одночасного підвищення стійкості до корупції.

«Що стосується генпрокурора, то ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Ми приєднуємося до народу України та наголошуємо на важливості прозорого призначення висококваліфікованого і дійсно незалежного наступника на посаді генерального прокурора», – сказав представник Держдепу США.

Речник американського відомства нагадав, що незалежність та неупередженість генпрокурора життєво важливі для забезпечення сумлінності зусиль щодо притягнення до відповідальності в Україні.

«Судова система має бути справедливою, неупередженою та незалежною, щоб забезпечити правосуддя як потерпілим, так і обвинуваченим», – сказав він.

Прайс назвав обнадійливою ознакою затвердження комісією детектива НАБУ Олександра Клименка переможцем конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він також висловив сподівання, що цей імпульс збережеться і для обрання незалежного генпрокурора, який відповідає високим стандартам професійної етики та особистої чесності.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.

Згодом з'явилася інформація, що на посаду генерального прокурора пропонуватиметься кандидатура народного депутата, голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна.

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