«Я президента не підвела». Венедіктова підбила підсумки своєї роботи

Верховна Рада сьогодні проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора

Ірина Венедіктова після голосування за її відставку подякувала колегам по прокуратурі, нардепам та президентові

Ірина Венедіктова, яку сьогодні Верховна Рада звільнила з посади генпрокурора, заявила, що продовжує працювати «на Україну в інтересах України». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Повага, повна віддача, цивілізований підхід в усьому, готовність брати на себе ризик і відповідальність – принципи, якими я керувалась на своїй посаді. Для мене особисто останні два з половиною роки на посаді генпрокурора – виклик, шанс, урок, кров, піт», – зазначила вона.

Венедіктова подякувала колегам по прокуратурі та народним депутатам.

«Хочу подякувати всім колегам в прокуратурі за самовідданість, безпрецедентну жагу до роботи, за бажання жити по честі і гідності. Кажу «дякую» народним депутатам за те, що раніше підтвердили своїм голосуванням свою довіру и за сьогоднішні аплодисменти в залі», – зазначила вона.

Звільнена з посади генпрокурора Венедіктова також подякувала президентові, який довірив їй цю відповідальну посаду, та запевнила, що не підвела його. Вона також додала, що продовжить «працювати на Україну».

«Президент Зеленський 17 березня 2020 року доручив мені зайняти посаду Генпрокурора і я Президента не підвела: працювала на державу, на громадян, на закон. Я вдячна.

У нас війна. Нам всім важко. Кожен із нас працює на повну. Ми не в праві робити подарунки агресору. І не будемо. Я продовжую працювати на Україну в інтересах України і тільки так. Всім добра», – йдеться у дописі.

Звільнена чиновниця також оприлюднила відео свого виступу у Верховній Раді.

Як відомо, сьогодні, 19 липня, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Ірина Венедіктова, попри її звільнення з посади генпрокурора, залишається важливим членом команди президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Венедіктова, коментуючи своє відсторонення, заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Як повідомлялося, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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