Арахамія розповів, чим займатиметься Венедіктова після відставки

Давид Арахамія заявив, що досвід Ірини Венедіктової «послужить державі на новому місці»

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Ірина Венедіктова, попри її звільнення з посади генпрокурора, залишається важливим членом команди президента Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, досвід Венедіктової «послужить державі на новому місці, яке потребує посилення професійними менеджерами та юристами».

«Хочу нагадати всім, що Ірина у нашій команді з перших днів. До Офісу генерального прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестись на чутки, які запускаються через кадрові ротації у виконавчій владі», – зазначив політик.

Арахамія натякнув, що Венедіктова може отримати дипломатичну посаду.

«Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу», – написав він.

Як відомо, сьогодні, 19 липня, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Венедіктова, коментуючи своє відсторонення, заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Як повідомлялося, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

Читайте також: