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    Голова Європейської Ради прибув до Києва

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    Ольга Стефанішина зустріла Шарля Мішеля в аеропорту - Голова Європейської Ради прибув до Києва
    Ольга Стефанішина зустріла Шарля Мішеля в аеропорту
    Фото: Ольга Стефанішина/Твіттер

    Шарль Мішель в Україні з дводенним візитом

    До України прибув голова Європейської Ради Шарль Мішель, який в ході дводенного візиту візьме участь у саміті «Кримська платформа». Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримської платформи», - написала вона.

    У перший день візиту до Києва у глави Євроради заплановані зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, виступ на інавгураційному саміті і відвідування саміту Кримської платформи.

    24 серпня Шарль Мішель буде присутній на офіційних заходах, присвячених Дню Незалежності України.

    Нагадаємо, саміт «Кримська платформа» пройде в Києві 23 серпня. Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

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    Теги: ЄС Крим саміт Європа Україна Ольга Стефанішина
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    Голова Європейської Ради прибув до Києва