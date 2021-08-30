  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    Війна на Донбасі: Росія розуміє тільки мову гаубиць

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські окупанти, впевнені в своїй безкарності, двічі обстріляли Авдіївку, обстріляли базу українських військ - Війна на Донбасі: Росія розуміє тільки мову гаубиць
    Російські окупанти, впевнені в своїй безкарності, двічі обстріляли Авдіївку, обстріляли базу українських військ

    Якщо не відповідати на вогонь, то ворог відчуває свою безкарність і діє нахабно та демонстративно

    Мовою оригіналу

    Развитие ситуации в связи с обстрелом Авдеевки.

    Ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.

    Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь.

    Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский вообще никак не прокомментировал обстрел Авдеевки, а глава офиса президента Андрей Ермак написал в фейсбуке о том, как он встречал самолёт с прилетевшими из Афганистана, но не нашёл времени сказать хотя бы пару слов сочувствия нашим раненым на фронте воинам.

    Но все еще остается вопрос относительно «адекватности». Адекватный ответ после обстрела Авдеевки - это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34-го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему «адекватный ответ». Очень ждем проявления такой полноценной адекватности.

    Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу «перемирий», повторяю – война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать «не стрелять», противник не сокращает свою активность, а наоборот – чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык – язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.

    В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам.

    Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления.

    Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Віктор Кононенко
    Віктор Кононенко

    Ексзаступник голови СБУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна на Донбасі: Росія розуміє тільки мову гаубиць