Війна на Донбасі: Росія розуміє тільки мову гаубиць

Якщо не відповідати на вогонь, то ворог відчуває свою безкарність і діє нахабно та демонстративно

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Развитие ситуации в связи с обстрелом Авдеевки.

Ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.

Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь.

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский вообще никак не прокомментировал обстрел Авдеевки, а глава офиса президента Андрей Ермак написал в фейсбуке о том, как он встречал самолёт с прилетевшими из Афганистана, но не нашёл времени сказать хотя бы пару слов сочувствия нашим раненым на фронте воинам.

Но все еще остается вопрос относительно «адекватности». Адекватный ответ после обстрела Авдеевки - это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34-го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему «адекватный ответ». Очень ждем проявления такой полноценной адекватности.

Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу «перемирий», повторяю – война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать «не стрелять», противник не сокращает свою активность, а наоборот – чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык – язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.

В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам.

Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления.

Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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