Зеленський поставив ультиматум НАТО

«Хочете, щоб міцніла Росія, не приймайте Україну»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська армія готова до вступу до НАТО, однак держава досі не отримує такої пропозиції. Про це голова держави розповів під час форуму «Ялтинська Європейська стратегія» (YES).

На думку Зеленського, такий потужний партнер, як Україна, необхідний Північноатлантичному альянсу, якщо Захід планує відповідати таким світовим викликам, як, зокрема, зміцнення Росії.

«Позиція моя дуже проста: ми готові до НАТО. Рівень наших фахівців, наших реформ. Ми не отримуємо те, на що розраховуємо. Але нам здається, що ми потрібні НАТО, що без України міцного Європейського Союзу не буде», – розповів президент України.

На думку Зеленського, якщо Північноатлантичний альянс ігноруватиме прагнення України приєднатися до військового-політичного союзу, це буде помилкою.

«Українська армія – одна з найпотужніших у світі та готова до вступу до НАТО», – вважає президент України.

Президент України також зазначив, що розуміє скептичне ставлення деяких політиків країн НАТО щодо питання вступу України до організації, однак сподівається, що у майбутньому ця ситуація зміниться.

Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводять у форматі YES Brainstorming, він присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

Раніше президент Зеленський розповів, чому Україна останні роки активно займається будівництвом доріг.

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